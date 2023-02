Cristián “Chico” Pérez anuncia su regreso a la televisión: Será parte de “Contigo en la Mañana”

El locutor radial Cristián “Chico” Pérez, anunció su regreso a la televisión, ya que confirmó que se integrará como refuerzo del matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, de cara a una nueva edición del Festival de Viña del Mar.

Fue el propio exconductor de “SQP” quien desclasificó la información a través de sus redes sociales, donde informó que se sumará al espacio conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

“¡Ya les puedo anunciar! Desde el 18 al 25 de febrero me sumo a “Contigo en la Mañana” para comentar el Festival de Viña del Mar 2023” , comenzó señalando en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram, donde añadió que “si no me falla la cuenta, creo que estuve como 15 años haciendo el Festival, lo que siempre fue puro divertimento”.

Además, reveló que este retornó no lo hará solo, ya que se integrará al programa matinal de la señal de Paramount junto a un reconocido nombre, con quien ya ha trabajado anteriormente. “Ahora volvemos junto a Fran García-Huidobro con todo”, lanzó, confirmando así la llegada de “la dama de hierro” a “Contigo en la Mañana”.

