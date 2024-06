Cote López anunció nueva y definitiva separación con Luis Jiménez: ‘’No habrá vuelta’’

María José ‘’Cote ’ ’ López, la reconocida modelo chilena, ha confirmado su separación definitiva con el ex futbolista Luis Jiménez, a solo ocho meses de su anterior quiebre. El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde López no dudó en ser franca con sus seguidores desde su cuenta de Instagram.

En noviembre del 2023, López había sorprendido al anunciar el fin de su matrimonio con Jiménez, tras casi 18 años juntos. Sin embargo, las dudas resurgieron la semana pasada cuando Cote López felicitó a Jiménez por su cumpleaños. ‘’Porque como hablábamos antes, soy real. Y si eso me nació escribir hoy, eso escribo y eso le nació responder’’, explicó la modelo.

Las sospechas se confirmaron recientemente cuando una seguidora le preguntó directamente si se había separado de Luis. ‘’Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo, como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe’’, respondió López. ‘’Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta’’, aseguró.

A pesar de la separación, López expresó sus mejores deseos para Jiménez. ‘’Fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia ’’, comentó. Además, reveló que la decisión fue tomada en mutuo acuerdo y pidió a sus seguidores que no le pregunten más sobre el tema, ya que ‘’no puedo caminar hacia delante mirando para atrás’’.

López también compartió una reflexión personal: ‘’Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará’’.

En cuanto al tatuaje dedicado a Luis Jiménez que lleva en su mano, la influencer confirmó que no tiene intención de borrarlo. ‘’Con tapar un tatuaje no borraré casi 20 años de mi vida. Será siempre alguien importante’’, admitió.