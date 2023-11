Constanza Capelli entregó detalles de su romance con Jorge Valdivia: “Mentía innecesariamente”

En el capítulo más reciente de “Gran Hermano”, Constanza Capelli recordó su anterior relación con el exfutbolista nacional Jorge Valdivia, con quien habría mantenido un incipiente romance, del que entregó más detalles.



Todo se originó cuando Michael Roldán le consultó a la bailarina sobre el periodo en el que estuvo junto al “Mago”, revelando que habían salido por alrededor de tres meses, cuando el ex seleccionado nacional se encontraba en medio del proceso de separación con su ex esposa, Daniela Aránguiz.

“Igual fue heavy porque como que viví muchos momentos con él de esa parte”, reveló, asegurando que en dicho momento se filtró un video de ambos. “Yo nunca había pensado qué pasaría si se filtraba, igual fue complicado. Yo no me había dado cuenta el impacto que tenía ser conocido”, añadió Capelli.

“De repente íbamos a un restaurante y nos íbamos a dar un beso y la gente nos sacaba fotos”, expuso, a lo que Michael le consultó: “Ah, ¿pero ustedes salían como una pareja normal? ¿no era como que estuvieran escondidos?”, lo que la participante del reality de Chilevisión respondió de forma negativa.

Ante esto, Capelli insistió en que el vínculo entre ambos se originó cuando el exfutbolista se encontraba en medio de su separación. “Yo lo acompañé mucho tiempo cuando él se sentía mal, porque él la pasó súper mal en la separación. No comía, no comía nada”, continuó Coni.

Bajo este contexto, la bailarina aseguró que “llegó un momento en el que yo caché (sic) que él no tenía resuelto nada, entonces sentí que era más negativo para mí estar ahí que positivo”.

Sin embargo, recordó un complejo momento que atravesó producto del romance con Valdivia, momento en el que la relación llegó a su fin. “No fue como que terminamos. Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y de un día para otro me dejó de contestar. Después yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)”, descalificó.

“Tenía el vestido listo, imagínate, compré todo y de un día para otro me dejó de contestar”, continuó con su relato, quien agregó para terminar que “yo estaba pa’ la cagá (sic). Le decía ‘por qué no me dices, contéstame, dime algo’, pero nada, nada. Después igual habló conmigo, después de un tiempo, y yo le dije que no era necesario que hiciera eso, a veces mentía innecesariamente”.

