Confirman lamentable fallecimiento de actor Alan Arkin a los 89 años

Según informaron sus propios hijos la jornada de este viernes, el actor estadounidense Alan Arkin falleció a la edad de 89 años, en su casa de Carlsbad, California, Estados Unidos.

El intérprete fue mundialmente conocido al convertirse en el ganador de un premio Oscar el año 2007, por su papel en la aclamada película “Little Miss Sunshine”, en la que interpretó al abuelo de la pequeña, Edwin Hoover.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, como artista y como hombre. Cariñoso marido, padre, abuelo y bisabuelo, era adorado y se le echará profundamente de menos”, expuso su familia en un comunicado publicado por la revista “People”.

Cabe destacar que, Alan Arkin fue parte de exitosas producciones, como “The Russians Are Coming, the Russians Are Coming” de 1966, por la que fue nominado al Óscar como mejor actor y también al Globo de Oro, y “The Heart Is a Lonely Hunter” de 1968, la que le valió otra nominación a los premios entregados por la Academia de Hollywood.

