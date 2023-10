Con fulminante y espontánea, “Gran Hermano” definió su nueva “Placa de Eliminación”

La noche de este miércoles, el reality de Chilevisión “Gran Hermano” vivió su jornada de nominación, la que determinó la nueva “Placa de Eliminación” de la semana.

En esta ocasión, la esperada instancia estuvo marcada debido a que sus jugadores decidieron hacer uso de la “fulminante” y de la “espontánea”.

Lo anterior, ya que en primer lugar Francisco Arenas “Papá Lulo”, decidió darle la fulminante a Viviana Acevedo, quien quedó directamente en “Placa de Eliminación”, sin posibilidad de ser salvada por el líder de la semana, lo que aseguró lo hizo por estrategia.

“Encuentro que es una buena competidora y si llegara a quedar yo, no quiero tener buenos competidores que me den la chance a perder, por eso la quiero hacer. Me siento podrido haciendo esto”, expuso el participante.

Posteriormente, fue Scarlette Gálvez quien decidió realizar la espontánea, entregándole dos votos a Alessia y uno a Raimundo. “Considero que están siendo unos títeres de Sebastián, me carga la actitud condescendiente de Alessia con los hombres, el hecho de quedarse callada ante ciertas injusticias solo por quedar bien con quien tienes al lado me parece de mal gusto”, aseguró la participante, quien añadió sobre Rai que “anda a la siga de Seba, y también en parte por la convivencia porque considero que es uno de los más conflictivos”.

De esta forma, la “Placa de Eliminación” de esta semana quedó compuesta por Viviana, Sebastián, Alessia, Francisco y Constanza, donde aún uno de ellos podrá ser salvado por Scarlette, quien se convirtió en la líder de la semana.

