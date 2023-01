Con alusiones al Presidente Boric y a los “americanos”, Fabrizio Copano triunfó en su paso por el late show de James Corden

La noche de este jueves, fue un día muy especial para el comediante nacional Fabrizio Copano, ya que debutó en la televisión estadounidense, presentando su rutina de standup en el programa nocturno “The Late Show with James Corden”.

El espacio cuenta con gran popularidad, siendo uno de los estelares más visto en la televisión norteamericana, donde el ex integrante de “El Club de la Comedia” brilló con una variada rutina, donde se refirió del Presidente Gabriel Boric.

“Un amigo mío se convirtió en el Presidente del país. ¿No es loco? ¿Se lo pueden imaginar? Él es el primer presidente millennial, tiene 36 años, y no creo que sea una gran idea”, comenzó su performance, agregando que “no creo que estemos listos para esa tarea, probablemente va a renunciar después de un mes por demasiada ansiedad. ‘Quiero viajar primero’”.

“Él es una linda persona y me invitó a su inauguración, y por supuesto fue muy divertido, pero también fue un poco incómodo para mí, porque no voté por él (...); no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedes votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16″, agregó.

Además, el comediante se rió de Estados Unidos, por hacerse llamar “América”, haciendo un llamado a que todos los nacidos en el continente somos americanos. “Para mí, es como si uno de los Vengadores decidiera llamarse a él mismo El Vengador. El resto del grupo quedaría como ‘Espera, ¿qué? No es como funciona. Estamos todos juntos en esto. Somos los Vengadores’”, explicó.

Sobre este hito en su carrera, el comediante que regresará al Festival de Viña del Mar, conversó con “Las Últimas Noticias”, donde reveló que “estaba nervioso, pero lo bueno fue que como todos fueron tan agradables, me sentí súper cómodo y en casa. Cuando fue el momento de grabar, han sido tantos los años en la tele que no me siento raro mirando a una cámara. Me sentí muy tranquilo”.

“Me gustan los late gringos y esta era una buena oportunidad para mostrar mi trabajo. Sabía que Corden tiene una audiencia bien transversal, así que era una súper buena oportunidad para crecer”, añadió.

Sobre la reacción que tuvo James Corden, Copano reveló que “se rio muchísimo y después me saludó, me felicitó, fue súper amable él y todo su equipo. Fue agradable la experiencia”.

“Creo que el humor se ha ido universalizando, hay diferentes palabritas que uno usa acá y allá y el lenguaje siempre es una barrera. Pero creo que somos más parecidos de lo que pensamos”, concluyó el comediante.

