“Cómo lloraba”: Daniela Aránguiz recordó polémica infidelidad de Jorge Valdivia con Angie Alvarado

Daniela Aránguiz le contestó en pantalla a Anita Alvarado desde el panel del programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, luego de que la “Geisha Chilena” realizara una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que entregó detalles de cuando el ex futbolista Jorge Valdivia le fue infiel a la panelista, con su hija Angie.

En un live realizado en su cuenta personal de Instagram, en el que se mantuvieron más de 80 mil personas contactadas, aseguró que “tu marido estaba absolutamente enamorado de mi hija, hasta las patas. Entonces, yo, en mi posición, vi que no era correcto porque Angie tenía 17. Yo podría haberlo denunciado”.

Ante esto, la ex chica “Mekano” le respondió en pantalla a Anita, desclasificando que “mi suegra terminó con mi suegro por infidelidad contigo. Muchas veces él te depositó los honorarios de tu trabajo (…) también le ofreciste tus servicios a Jorge y no sé si eso lo sabe tu hija. Lo que estoy diciendo es súper fuerte”, donde agregó que “(Angie Alvarado) se metió con mi marido, como también con otros futbolistas. Yo sé sus nombres, también eran casados y jugaban en la selección. Pero no los voy a decir por respeto a ellos”.

Bajo esta línea, Daniela Aránguiz sorprendió a sus compañeros de panel con un íntimo e inesperado relato, revelando cómo y cuándo se enteró de la polémica infidelidad de Valdivia con Angie.

“A mi hijo lo tenía grave en la clínica, de repente prendo la televisión y veo que en “Primer Plano” sale una amiga de Angie hablando de esto”, comenzó señalando, añadiendo que “yo pensé que me había casado con el hombre perfecto, que tenía el matrimonio perfecto (…) Tenía una familia, un proyecto y veo esto… cómo lloraba, porque decían que era una interesada”.

Debido a lo anterior, la ex participante de “El Discípulo del Chef” aseguró que ella es “la única víctima de esta situación”, indicando como el verdadero responsable a Jorge Valdivia.

“Me da mucha rabia que en vez de echarle la culpa al hombre, me la echen a mí”, expuso algo conmovida por la situación, donde finalmente cuestionó “¿Qué culpa tengo yo que Jorge no haya tomado en serio a su hija, que le haya mentido con que quizás la amaba? Un hombre que ama a una mujer no le importan los hijos ni nada, deja todo y se va con ella. Perdón si fui la piedra en el camino que hizo que no prosperara ese amor”.

