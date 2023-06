Claudia Conserva regresa a la televisión de la mano de TV+: “El haber vivido esta enfermedad abrió mi interés por otros temas”

Luego de atravesar un complejo estado de salud al haber sido diagnosticada con cáncer de mama, la comunicadora Claudia Conserva regresará a la televisión, esta vez con un nuevo programa.

Posterior a que TVN transmitiera el documental sobre su lucha contra la enfermedad, el que llamó “Brava”, la ex conductora de “Milf” regresará a TV+, esta vez con un especio completamente diferente, el que irá en dos horario de lunes a viernes, bajo el nombre “Claudia ConVersa”.

“Este nuevo programa se estrenará en vivo de lunes a viernes de 14:00 a 15:30 horas, y tendrá una segunda emisión de 19:00 a 20:30 horas”, revelaron desde la estación televisiva.

“Claudia ConVersa” contará con entrevistas, panelistas, invitados y conversaciones sobre cómo mejorar la calidad de vida. “Siempre he sido afortunada y he podido crear espacios que coinciden con lo que me está pasando”, expresó la animadora sobre su regreso a la televisión en conversación con “El Mercurio”.

“El haber vivido esta enfermedad, cáncer triple negativo, abrió mi interés por otros temas que tienen que ver con el autocuidado y la preparación para poder vivir en buenas condiciones mentales y físicas los años que me quedan”, añadió.

“Es evidente la fortaleza de Claudia, lo cual nos motiva a desafiarnos y mirar más allá de la contingencia del momento. En ese sentido, queremos reflejar esta nueva etapa en su vida, con un estilo más cercano, con mayor libertad y sentido social”, expresó por su parte Gonzalo Cordero, director de programación de TV+.

Acerca de “Milf”, desde el interior de la estación televisiva afirmaron que llegará a su fin. “Fue un programa simpático, verdadero, divertido. Tuvo reconocimientos y mucho éxito en sintonía y comercialmente”, sentenció al respecto Claudia Conserva.

PURANOTICIA