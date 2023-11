Chilevisión recibe ola de críticas por crueles comentarios a deportista nacional en micrófono abierto

Una ola de críticas recibió Chilevisión por su transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, donde un micrófono abierto marcó la jornada de este miércoles.

Todo ocurrió cuando Fernando Solabarrieta, Rodrigo Vera y Macarena Reyes comentaban el cuarto lugar que obtuvo la corredora nacional Isidora Jiménez, cuando los panelistas no advirtieron que continuaban al aire y lanzaron una feroz crítica contra la deportista chilena.

“Ya hace mucho que no le da”, expuso la comentarista, a lo que Solabarrieta añadió: “La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En Panamericanos es muy duro porque la mejor velocidad del mundo está en este lado... te agarra una dominicana, te agarra una jamaicana, te agarra cualquier gringa…”.

“¿Se decía siempre que ella debió haberse reconvertido en algún momento, que no debía haber insistido en los 200?″, agregó por su parte Vera, a lo que Macarena com complementó: “Sí poh, se intentó que corriera 400, pero no le gusta. Intentó irse a Barcelona, cambiar de entrenador, lo intentó. Pero después se casó, volvió a Chile, tiene 30 años…”.

“No, ya está. Ya fue. Esto era lo último”, concluyó Solabarrieta, momento que se llenó de críticas en redes sociales.

