César Fuenzalida entregó detalles de su inesperado despido de Chilevisión: “Quedé de una pieza”

El experiodista de Chilevisión César Fuenzalida, quien se desempeñaba como notero el programa “Contigo en Directo”, fue despedido el 19 de diciembre de 2022 de la estación televisiva, antes de las fiestas de fin de año de la estación televisiva, según relató el propio comunicador en conversación con “LUN”, lo que se debía a “necesidades de la empresa”.

Según el relato del propio periodista en conversación con el medio mencionado anteriormente, todo se originó luego de que intentara negociar un “nuevo acuerdo, no económico sino que de tiempo”.

“Yo era de los movileros que menos ganaba en el canal y pregunté si podía haber un aumento, pero el productor ejecutivo del programa Antonio Peredo, me dijo que era imposible. Entonces, pedí que negociáramos tiempo, que yo hiciera móvil y el reportaje que hacía a la semana... pero que necesitaba horas libres para buscar otras peguitas”, detalló.

“Yo le comenté (a Peredo) que necesitaba tales días y no le pareció. Golpeó la mesa y dijo que no había acuerdo... el lunes 19 me llamó a su oficina. Me estaba esperando con una niña de personal y la otra gerenta, con la que había hablado. Tenía una carpeta en la mesa y me di cuenta de inmediato que era una carta de despido. Quedé de una pieza, me dijeron que era por necesidades de la empresa”, añadió el periodista en su relato.

“Me sorprendió que me esperaran con una carta de despido. Sobretodo cuando mi intención siempre fue plantear esta solución... Uno sabe que este negocio es así, pero podrían haberme dejado, por último, terminar el mes o despedirme en pantalla”, concluyó Fuenzalida en su conversación con “LUN”.

PURANOTICIA