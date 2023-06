Cercanos de Charly García alzan la voz ante rumores sobre estado de salud del icónico cantante argentino

Ante una ola de rumores sobre el estado de salud del reconocido cantante argentino Charly García, fueron los propios cercanos a la leyenda del rock latinoamericano quienes decidieron salir a desmentir que el músico estuviera en un estado alarmante.

Lo anterior, luego de que el periodista argentino Esteban Trebucq en su programa “La cruel verdad”, expresará que García estaba en un estado de salud preocupante, casi sin hablar ni caminar. “Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina Charly, su entorno está muy preocupado por todo esto”, aseguró el comunicador.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal”, aseguraron personas “que comparten el día a día” con Charly en conversación con el medio trasandino “Perfil”.

“Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”, añadieron ante el medio citado anteriormente, negando por completo que el icónico músico se mantuviera en un estado delicado.

