Céline Dion sufre convulsión mientras grababa documental sobre el síndrome que padece

Céline Dion dio a conocer detalles sobre su lucha contra el síndrome de la persona rígida en su reciente documental «Soy Céline Dion» (I Am: Céline Dion).

En una de las secuencias más conmovedoras, Dion experimenta una convulsión que dura varios minutos, bajo la supervisión de su terapeuta deportivo, Terrill Lobo.

Este episodio ocurrió tras una sesión de grabación, indicando que la sobreestimulación podría ser un factor desencadenante de estos eventos.

Lobo señaló que “fue muy inquietante, muy perturbador. Sé que es duro para algunos espectadores, también para mí. Pero Céline se sintió validada al verse así, y pensó que le ayudaría si otras personas pudieran entender cómo es (el SPS)".

El profesional agregó que "parte de la enfermedad es que cuando entras en una contracción, a veces la señal para liberarla no se entiende, por lo que termina quedándose en una posición contraída”.

Dion comentó tras el episodio que "no sé cómo expresarlo, es como… ¿sabes? No tener control de ti misma”.

Además, en otra escena, la cantante intenta interpretar «I Wanna Know What Love Is», de Foreigner, pero se enfrenta a la ronquera y la desafinación.

"Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, me arrastraré. Pero no me detendré", sentenció la cantante canadiense.

