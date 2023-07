Cathy Barriga reveló su sueldo de reality y lo comparó con la millonaria cifra que recibió Pamela Díaz en La Granja VIP

En el más reciente capítulo de “Me Late Estelar”, su panelista Cathy Barriga, recordó su anterior paso por los programas de telerrealidad, cuando fue parte del reality de Canal 13 “La Granja Vip”.

La ex alcaldesa de Maipú fue parte del encierro con diversas reconocidas figuras de la televisión, por lo que mientras se encontraban hablando sobre el próximo reality de la estación televisiva, la ex chica Mekano desclasificó la diferencia de sueldos que existía dentro del espacio.

Concretamente, Barriga comparó el pago que ella recibía con el de su ex compañera de encierro: Pamela Díaz. “Yo, cuando entré a La Granja VIP, me pagaban… me acuerdo, ¿puedo decirlo?”, consultó Barriga.

“En 2005, me pagaban por semana un millón y medio. Pamela Díaz entró por una semana y le pagaron 17 millones”, reveló, momento en el que aseguró “así es la televisión”.

Bajo este contexto, Barriga explicó que “a lo que voy es que los personajes que son más ‘conflictivos’, versus al personaje que… yo me considero un personaje no polémico, constructiva, una niña buena (...) la televisión hace que (a estos) no se le pueda pagar más”.

En esta línea, comparó con el reciente ingreso de Sebastián Ramírez a “Gran Hermano”. “A él le deben estar pagando cinco veces más, porque está haciendo un personaje”, concluyó.

PURANOTICIA