Cathy Barriga confirma negociaciones con el nuevo reality de Canal 13 “Tierra Brava”

Canal 13 se encuentra preparando su nuevo reality “Tierra Brava”, donde ya una reconocida figura aseguró estar teniendo conversaciones con la producción del programa de telerrealidad.

Se trata de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, quien en el último capítulo emitido del programa “Me Late Prime” de Zona Latina, donde participa como panelista, fue consultada por sus compañeros sobre esta posibilidad.

“No puedo negar ni confirmar nada en estos momentos”, expuso la ex chica “Mekano”, quien después reveló “la verdad es que me han contactado, pero no me han convencido”.

“Son muchos factores, no es solamente económico”, concluyó la ex edil, quien fue consultada sobre si tendría alguna exigencia, como no encontrarse con alguna persona, especulando sobre Anita Alvarado.

“No, yo creo que en cualquier reality nadie puede hacer algo así, porque obviamente los realities tienen un factor sorpresa entre los mismos integrantes”, concluyó.

PURANOTICIA