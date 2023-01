Catalina Pulido y los complejos trastornos alimenticios que sufrió en época de teleseries: “Soy gordofóbica”

En una nueva edición del programa transmitido a través de YouTube “Las Indomables”, la actriz Catalina Pulido mantuvo una sincera conversación con Patricia Maldonado, donde abordó los trastornos alimenticios que ha sufrido.

En esta línea, la comunicadora compartió una fotografía de la época en que trabaja en diversas teleseries nacionales, desclasificando los problemas que debió enfrentar por esos años. “Toda mi vida voy a tener problemas alimenticios. Yo sufrí anorexia, tuve bulimia toda mi vida. Yo tengo que asumir que no soy una lolita; antes dejaba de comer tres días y bajaba 25 kilos. Ya no es la situación”, comenzó relatando.

Bajo este contexto, Pulido recordó los trastornos alimenticios que la hicieron tomar extremas medidas, todo para no engordar, lo que asegura en la actualidad no es de tanta importancia. “Me importa cada vez menos, además que tengo una pareja que me ama tal cual como soy, porque (uno de los) grandes problemas de los trastornos alimenticios es tu entorno que te presiona. Nosotros somos artistas, yo salía en la tele y la tele te engorda 10 kilos”, aseguró.

“Yo soy gordofóbica, yo lo asumo. Ahora, yo nunca he estado obesa gracias a Dios, pero más que el peso, el sentirme ágil y saludable para mí es tema”, reconoció, agregando sobre la antigua imagen personal que “ahí yo ya estaba mejor. Yo llegué a estar 5 o 6 kilos abajo de eso, ahí ya estaba recuperada. La guardo justamente para acordarme lo enferma que yo estuve”.

