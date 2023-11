Cass Zamorano encaró y desmintió en vivo a Raimundo Cerda por infidelidad a Alessia: “Me pidió pololeo dos veces”

La noche de este lunes “Gran Hermano” vivió uno de sus capítulos más polémicos, luego de que se filtraran unas imágenes donde aparece el exjugador Raimundo Cerda, siéndole infiel a su compañera de encierro Alessia Traverso.

En las imágenes filtradas, se puede ver al ingeniero agrónomo besando a una conocida ex chica reality, la ex “Resistiré” Cass Zamorano, junto a quien se ve a bordo del ascensor de su edificio.

Por este motivo, Rai fue hasta el panel del espacio de telerrealidad de Chilevisión, donde le pidió disculpas públicas a la ex participante de “The Voice”, entregando su versiones de los hechos.

Ante esto, fue la propia veterinaria quien se contactó con el panel de “Gran Hermano” vía telefónica para así entregar su versión de los hechos. “Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él”, comenzó revelando.

“Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día”, agregó.

“Yo le pregunté a Raimundo si estaba saliendo con otra chica, y él me respondió: ‘¿Tú crees que si yo estuviera con alguien estaría acá?’. Yo le creí la verdad, dije ‘Ok’. No lo conocía la verdad”, continuó Zamorano con su relato, asegurando para concluir que “hay que sacar un poco las máscaras, porque no se pueden soportan tantas mentiras, más encima decir que yo me beneficio de su fama, no daba para más”.

