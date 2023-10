Carolina Molina entregó detalles de su mediática relación con Arturo Vidal: “No me involucraría de nuevo con un futbolista”

La cantante nacional Carolina Molina conocida como “La Rancherita”, fue la más reciente invitada al programa "Sin Dios ni late", donde mantuvo una íntima conversación con su conductor Daniel Fuenzalida.

En medio de la charla, la intérprete repasó su carrera artística, como también su vida personal, ahondando en sus relaciones amorosas, donde abordó su anterior romance con el futbolista nacional Arturo Vidal.

“¿Qué te llevó a decirle que no a Arturo Vidal, cuando te propuso irte con él?”, le consulto de forma directa Fuenzalida.

“¿Por qué hasta el día de hoy seguimos hablando de él?”, fue la tajante respuesta de “La Rancherita”, quien añadió que se debió a “la música le dije que no (…) mis sueños, mi trabajo, que nadie me truncara”.

“Era escoger una cosa o la otra, y yo creo que uno siempre elegirá lo que quiere hacer, no que te mantengan y te dejen ahí callada”, aseguró, recordando del romance que “fue muy cortito, no nos conocimos casi nada, fue muy mediático, nomás. Fue fome porque nunca cerramos ese ciclo”.

En esta línea, la cantante continuó narrando que “nunca conversamos sobre eso”, hasta que hace unos años, el seleccionado de La Roja la invitó a una fiesta en México.

“Yo no iba con ganas de pinchar con él, no me involucraría de nuevo con un futbolista, ni con él tampoco. Quería hablar con Arturo y cerrar ese círculo, pero no se dio tampoco, así que ya era. No se va a dar”, concluyó.

PURANOTICIA