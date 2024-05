Carola de Moras aclara rumores tras surgir como carta para arribar a la «Caja de Pandora» de La Red

Carola de Moras abordó los rumores respecto del interés de La Red para que llegue a «Caja de Pandora».

El programa era conducido por Francisco Kaminski y Camila Andrade, pero tras la polémica que involucra a Carla Jara, ambos estarían "congelados".

Es por esto que varios nombres han sonado para llegar al espacio como; Tonka Tomicic, Eva Gomez y la propia exanimadora de «Buenos días a todos».

Al ser consultada por esta posiblidad de regresar a la televisión de la que se encuentra alejada hace tiempo, la exrostro de TVN manifestó a Publimetro que "la verdad que no me lo han preguntado ellos, entonces no puedo hacerme esa pregunta”.

Luego agregó que “en realidad, y de verdad, no me la han ofrecido, no me han llamado y no te puedo responder algo que en realidad no ha pasado”.

