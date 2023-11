Caro Molina “La Rancherita” y su nueva etapa musical más empoderada que nunca: “Es un desahogo”

La cantante nacional Caro Molina se encuentra atravesando un gran momento en su vida personal, ya que por estos días está dedicada por completo a su carrera musical con el lanzamiento de sus nuevos singles.

En esta nueva etapa de la artista chilena también conocida como “La Rancherita”, la intérprete asegura que se ha mantenido fiel a sus raíces ligadas a la música ranchera, además, como es de costumbre en sus canciones, muy de cerca con los sonidos tropicales y la cumbia, pero esta vez con una nueva propuesta musical, la que incluso asegura tiene aires a la cueca nacional.

En conversación exclusiva con puranoticia.cl, Caro Molina abordó el origen de una de sus nuevas canciones, como “Poder femenino presente”, la que es un remake de la icónica canción de la cantante canadiense Shania Twain “Man! I Feel Like A Woman!”, con la que busca poner sobre la mesa el empoderamiento y la liberación de la mujer para que así sean “las mujeres las que se sientan identificadas y la disfruten" como siempre fiel a su estilo tropical ranchero.

Tal y como Caro nos explica “muchas veces pasa cuando las mujeres quieren empoderarse inmediatamente la tildan de que está enojada, está amargada, de que es reclamona, enojona, complicada, por lo que con una canción entretenida y bailable es una buena opción para decir las cosas de mejor forma”, asegura sobre la inspiración de la letra, la cual es de su autoría.

Otro de los singles que lanzará la cantante dentro de los próximos días es “La Brigida”, canción cuyo estreno está agendando para este 16 de noviembre, letra la cual reconoce “es más personal, de vivencias que he tenido, de situaciones que han pasado, donde por terceras personas, gente externa, han querido opacar mi imagen”.

“Es un desahogo más que nada, ya que sé que mucha gente ha vivido ese tipo de experiencia, por lo que se que también se pueden sentir reflejados”, aseguró la cantante sobre la inspiración para la letra de su próximo lanzamiento.

Dentro de la conversación con este medio, Caro asegura que en esta nueva etapa busca desahogar con sus canciones sus vivencias, a través de la música. “Muchas veces he tenido que postergar mi dignidad como mujer para defender mi postura como artista, y yo he sentido en mi corazón que no está bien. Siempre me aconsejan ‘cuidemos la imagen, no contestes, di las cosas cantando’, por lo que mi desahogo lo encuentro en las canciones que escribo, por eso tienen estas letras, más personales, con las que busco que toda la gente se sienta identificada, sobre todo la parte femenina”.

Acerca de la inspiración para escribir su música, Molina relata que si bien en un principio le provocada “mucho pudor”, su música viene de las vivencias de su vida, como de las historias de sus amigas y de las personas con las que conversa, de las cuales siempre saca ideas.

Para este verano, la cantante nacional espera pasar la mayor parte de tiempo en suelo nacional con su “Rancherízate Tour”, con el que ya visitó la ciudad de Quillota, donde fue parte de la parrilla programática de “Expo Quillota 2023” con gran éxito, gira con la que visitará diversas festivales a lo largo del país, planificando para marzo un tour internacional principalmente para retomar su carrera en México, donde suena fuertemente en las radios su éxito “No me llames más”.

De la mano de su nuevo sello AN Music, espera lanzar mucho material para este 2024, canciones que serán parte de su nuevo disco grabado de forma íntegra en Chile, el que llegará con sonidos mayormente tropicales, electrónicos, cumbia y como es de costumbre sus clásicos rancheros, sobre todo su nuevo single “La Brígida”, la cual define como una “nueva propuesta musical, la que incluso tiene aires de cueca”.

“Llamar a mis segunderos a que vean el nuevo concepto del disco que viene, ya que mi mejor versión para mi como artista es contar y hablar las cosas cantando, lo que espero se lo tomen de la mejor manera, ya que no intento hacer una victimización de las cosas que me han pasado, solo que se puedan sentir reflejados también, ya que mucha gente pasa cosas así en la vida cotidiana, así que pueden desahogarse también con estas canciones”.

