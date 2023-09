Carmen Gloria Bersky confirma el fin de su relación con Sebastián Layseca tras 20 años

Tras casi 20 años de relación, la actriz Carmen Gloria Bersky confirmó su separación con el actor y realizador nacional, Sebastián Layseca.

Si bien, en enero ya se había hablado a modo de rumor de esta situación, fue esta semana cuando se oficializó la noticia.

En conversación con Revista Sarah, la actriz de «Casado con hijos» comentó que "aparece esto en portales y me empezaron a llamar periodistas, y la verdad es que no quise hablar. Es un tema privado y no siento la responsabilidad de contar cosas, porque nunca he abierto tanto las puertas de mi casa o mi vida personal".

A ello complementó que "fue una separación en muy buenos términos, muy cariñosa. Yo me siento orgullosa de la familia que construimos, de los hijos que criamos, y hasta hoy tengo una muy buena relación con Sebastián, porque seguiremos siendo familia para siempre. Hay mucho cariño".

De igual forma, Bresky sostuvo que "ya llevamos un año separados y por eso hoy lo puedo hablar", agregando que "yo estoy súper orgullosa de mí, muy tranquila por haber tomado una decisión consciente y con valentía, que no es fácil".

Cabe hacer presente que los dos actores son matrimonio desde el año 2004 y tienen dos hijos en común. Ante este escenario, Carmen Gloria manifestó que "fue hermoso, y llegar a estar 20 años con alguien es un súper logro".

Por último, Marcia en «Casado con hijos» concluyó diciendo que "si a alguien le importa si yo ahora estoy bien: les diría que sí, estoy muy bien".

