Carmen Gloria Arroyo alza la voz y desmiente molestia con TVN: “Dejen de inventar tonteras”

Luego de una ola de rumores acerca de un supuesto conflicto de la abogada Carmen Gloria Arroyo al interior de TVN, fue la propia conductora de “Carmen Gloria a tu Servicio” quien decidió salir a alzar la voz.

Lo anterior, debido a que en el programa de espectáculos de Zona Latina “Zona de Estrellas”, el periodista Pablo Candia aseguró que la problemática de Arroyo con la estación televisiva estaría relacionada a la anterior edición del Festival del Huaso de Olmué.

“El real motivo de la molestia de Carmen Gloria Arroyo con TVN tiene que ver con otra mujer, porque la real molestia pasa porque el canal no le dio el Festival de Olmué y se lo dio a Ivette Vergara cuando llevaba solamente un par de meses en el canal”, afirmó Candia.

“Ese es el motivo que tiene cabreada, cansada y choreada a Carmen Gloria, porque no la han sabido tratar con tino y no la han sabido aprovechar. Porque ella dice ‘llevo cinco años acá en el canal, soy la que más marca sintonía en las tardes, ¿por qué no me dan el festival a mí y se lo dan a otra persona que viene recién llegando?’”, añadió.

Ante este nuevo rumor, Carmen Gloria Arroyo decidió expresar su molestia a través de su cuenta personal de Twitter, asegurando que la información sería completamente falsa.

“¡Qué horror la falta de rigurosidad periodística! Estaba de vacaciones en Perú en esa fecha, lo que se coordina con un año de anticipación. Dejen de inventar tonteras”, expuso la abogada.

