Carla Jara estrena nueva faceta de escritora al lanzar su primer libro para niños: “Mariano es mi inspiración”

La comunicadora Carla Jara, se encuentra atravesando un buen momento personal, luego de que anunciara que se encuentra arduamente trabajando en el lanzamiento de su nuevo proyecto.

Lo anterior, ya que a través de sus redes sociales la exchica “Mekano”, desclasificó que se encuentra próxima a lanzar “El monstruo asustoso”, su primer libro infantil.

En conversación con el diario “La Cuarta”, Jara reveló que su nuevo desafío “tiene un mensaje detrás, un mensaje exclusivamente para los niños, que se atrevan a confiar en ellos”, el que se inspiró en “mi hijo, pero me di cuenta en el camino que le pasa a muchos niños, no solo a mi hijo, le pasa a mi sobrina, compañeros de Mariano, hijos de amigos, y yo me acuerdo que cuando niña también le tenía miedo a dormir sola”.

“Dormía con una lamparita prendida hasta que mi mamá me la apagaba. De ahí nace esta inspiración para poder escribir este cuento maravilloso que yo creo que quedó demasiado lindo, y espero que a la gente le guste tanto como a mí”, desclasificó en una íntima entrevista junto al medio mencionado anteriormente.

“Mariano es mi inspiración, de hecho en la dedicatoria del cuento le digo: ‘Gracias hijo por ser mi inspiración, mi maestro, mi todo’”, aseguró Carla sobre sus motivaciones para incursionar en esta nueva faceta.

