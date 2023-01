Carla Ballero no aguantó las lágrimas al hablar sobre los robos que cometió en tiendas: “Mi cabeza estaba muy mal”

La comunicadora Carla Ballero, fue la más reciente invitada al programa de trasnoche de TVN “Buenas noches a todos”, donde mantuvo una íntima conversación junto a Eduardo Fuentes, donde recordó una de las etapas más complejas de su vida.

La ex integrante de “Morandé con Compañía”, abordó cuando fue sorprendida robando en tiendas de centros comerciales de la capital más de una vez el año 2016.

Bajo este contexto, en aquellos años Ballero aseguró que esta conducta la realizaba producto de que era “adicta a la adrenalina”, lo que ahora confesó que “esa fue una de las estupideces que contesté en el momento para zafar. Evidentemente, algo me pasaba, porque yo quería llamar la atención de mi marido. Él ya no estaba, también sufrió mucho”.

“Yo le estaba gritando, pero no me escuchó. De hecho, la primera vez que lo hice, se lo fui a contar para que me pescara, y no pasó nada”, explicó, admitiendo que su intención era ser sorprendida. “Yo salía de la tienda mostrándole las cosas al guardia. Las últimas veces me decía: ‘¡Ya Carla, basta!’”, agregó, recordando que incluso llegó hasta a robar cinco durante la misma semana en la misma tienda. “Mi cabeza estaba muy mal”, reconoció, sin poder aguantar las lágrimas, evidentemente emocionada.

“Lo encuentro terrible. Me da mucho pudor recordarlo”, aseguró sobre aquellas actitudes, añadiendo que “yo lo tenía todo. En esa época vivía en Lo Curro en una casa de mil metros cuadrados. Yo no necesitaba robar”.

“Me acuerdo que Juanito Yarur me puso ‘La Winona (Ryder) chilena'”, concluyó, haciendo referencia a la icónica actriz estadounidense, quien fue sorprendida el año 2001 robando en una lujosa tienda en Beverly Hills.

PURANOTICIA