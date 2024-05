Canal 13 confirma la llegada de Christian Mujica a «Ganar o Servir»

Canal 13 se encuentra preparando nuevas sorpresas para su reality «Ganar o Servir», confirmando a un nuevo participante que llegará hasta la casona en Perú.

Lo anterior, ya que la estación televisiva anunció el ingreso del hermano del ex «Tierra Brava», Jhonatan Mujica, Christian Mujica, quien llegará con sus encantos hasta el encierro.

El también modelo desclasificó sus inicios en las pasarelas, hasta donde llegó luego de realizar su práctica profesional como ingeniero en una oficina. “Me aburrí un montón. Luego vi que a mi hermano le estaba yendo muy bien en el modelaje, le pregunté y me aconsejó que no pierdo nada al intentarlo. Entonces decidí salir de mi zona de confort, renuncié y me fui a Italia a probar suerte”, reveló.

Además, Christian aseguró que con Jhonatan son “muy diferentes” de personalidad. “Aunque ambos somos modelos, mi hermano es muy de batería corta socialmente, a él le gusta tener su espacio interior. Yo soy todo lo contrario, me gusta salir y conocer gente, soy más de estar afuera y no tanto en mi mundo”, sostuvo.

Sobre su llegada al reality de Canal 13, aseguró que se debe a que “encuentro entretenido el formato, por la dinámica de competencia y convivencia. Nunca he vivido una experiencia de encierro, de no tener conexión con el exterior”.

“Quiero pasar por esto para ver qué tan apto puedo estar en lo que quiero lograr, que es ganarlo. Y también quiero pasarlo bien, porque, como digo siempre, si tomas una decisión es para disfrutarla”, concluyó sobre su llegada a «Ganar o Servir».

PURANOTICIA