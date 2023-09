Canal 13 confirma a Luis Mateucci como el nuevo integrante de “Tierra Brava”

Canal 13 continúa preparando los últimos detalles para el estreno de “Tierra Brava”, su nuevo reality show que contará con la conducción de Karla Constant y Sergio Lagos.

El espacio de telerrealidad, que tendrá su esperado debut a través de las pantallas de la estación televisiva para el próximo domingo 1 de octubre, después de “Teletrece Central”, contará con 16 participantes, de los cuales la señal reveló un nuevo nombre.

Se trata de Luis Mateucci, reconocido ex chico reality argentino de 35 años que ganó el reality de Mega “¿Volverías con tu ex?”, junto a la española Oriana Marzoli.

“Soy muy frontal, muy directo, muy peleador, pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa. No me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente… espero demostrar todo eso en el reality”, aseguró sobre su personalidad.

Además, Mateucci aprovechó la instancia para aclarar que “entro soltero. Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro. Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”.

“Yo voy a ganar. Creo que estoy en condiciones de hacerlo porque mi mayor fortaleza es mi mente, gracias a eso pude ganar en 2016, porque supe plantear la competencia. A lo mejor puedes tener más fuerza que yo, más resistencia, lo que quieras. Pero si no tienes cabeza, es muy difícil poder ganar”, expuso Luis, asegurando que “yo soy bravo porque me desespera la mugre, que esté todo desordenado, y los realities sacan lo peor de uno a la hora de la limpieza y el desorden. Así que vamos a ver lo que toca”.

PURANOTICIA