Canal 13 anuncia a Emmanuel Torres como el último participante en integrarse a tercera temporada de “Aquí se baila”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles del regreso de “Aquí se Baila”, estelar que volverá a la pantalla con una tercera temporada, la que nuevamente contará con la conducción de Sergio Lagos.

Ahora, la estación televisiva confirmó a una nueva participantes, quien viene a sumarse a los ya confirmados: Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás, Christell Rodríguez, Nicole “Luli” Moreno, Claudio Moreno, Geraldine Muñoz, Juanfra Matamala, Kike Faúndez, Paz Bascuñán, Rocío Marengo y Tati Fernández.

Esta vez, la más reciente confirmada para el estelar de danza de Canal 13 que contará como jurado con Karen Connolly, Aníbal Pachano y Neilas Katinas, al joven bailarín mexicano que saltó a la fama en su país al ser el ganador de la versión azteca del programa “El Retador”, Emmanuel Torres.

El joven de 19 años, es oriundo de Guadalajara, quien llegará a nuestro país para participar del estelar que tiene como consigna “El talento por sobre la fama”. “Me emocioné mucho con el ofrecimiento, porque aunque Chile es un país que no conozco y voy a tener que dejarlo todo en pausa, es muy interesante llegar a hacer lo que más me gusta en un estelar que es solo de danza. Así que me lancé”, expresó.

“Mis expectativas son solo de que todo salga bien. Como es un trabajo en parejas, voy a absorber todo lo positivo, con la mejor actitud. También espero trabajar mucho porque sé que es una competencia muy difícil, y debo saber diversificar lo que sé en diferentes géneros”, concluyó sobre su llegada a “Aquí se Baila”.

