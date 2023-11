Canal 13 aclara situación de Angélica Sepúlveda por salida de “Tierra Brava”: “Viví una situación de violencia física”

Pese a que su ingreso aún no ha sido mostrado en pantalla debido al desfase de la emisión del reality de Canal 13, la chica reality Angélica Sepúlveda reveló a través de sus redes sociales su decisión de abandonar “Tierra Brava”.

Este fin de semana, la aparición de la “Fierecilla de Yungay” en Instagram llamó la atención de sus seguidores, ya que había hecho ingreso al espacio de telerrealidad, el que se graba de manera íntegra en Lima, Perú, donde acusó haber sido testigo de maltrato animal.

“Que el Universo se encargue de hacer justicia, yo solo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aun cuando me amenacen o agredan físicamente”, fueron parte de sus dichos.

Luego, fue la propia estación televisiva la que emitió un comunicado para aclarar la situación de Sepúlveda al interior del encierro. “Canal 13 informa que la participante Angélica Sepúlveda decidió dejar de participar en el programa “Tierra Brava”, al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”, comenzaron señalando en el escrito.

“Reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta”, aseguraron desde la señal ubicada en Inés Matte Urrejola.

Ante esto, la conocida participante de realities como “Granjeras” o “1810” volvió a referirse a lo sucedido en el país vecino. “Chicos y chicas guapas, viví una situación de violencia física que debo superar con ayuda psicológica (de mi bolsillo), porque no me siento bien. Ya llegará el momento en que pueda contar todo. Hoy por recomendación de mi abogado no daré entrevistas en ningún lugar”, aseguró.

En esta línea, la participante oriunda de Yungay añadió que “me la jugué al 1.000% por este proyecto, porque entré a ganarlo aguantando las provocaciones diarias de muchos, pero hay momentos donde abres los ojos y es mejor dar un paso al costado porque la balanza está muy torcida”.

“Reitero mis agradecimientos a ustedes mi familia virtual y espero que disfruten los poquitos días que saldré en pantalla”, concluyó.

