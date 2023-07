Camila Campos sobre su anterior relación con Sebastián Ramírez de “Gran Hermano”: “Yo comprendo la pega”

Luego del polémico ingreso del ex chico reality Sebastián Ramírez a “Gran Hermano”, fue su expareja, la periodista e influencer Camila Campos, quien se refirió a su llegada al encierro de Chilevisión.

Lo anterior, ya que la comunicadora conversó con “Las Últimas Noticias” acerca de su quiebre con Ramírez, con quien mantuvo una relación por dos años, la que antes de su ingreso al espacio “no estaba en su mejor momento”.

“Quedamos en la mejor de las ondas. Tal como Sebastián contó el primer día de su participación en el reality, nosotros pololeamos dos años y las niñas se sorprendieron”, aseguró Campos, quien demás aseguró que “yo entiendo que esto es un juego, que este es el trabajo de Seba, siempre lo supe, lo acepté y lo acepto todavía. Sebastián va a jugar y ya es el segundo reality donde rompe los protocolos, en el sentido que en ‘Gran Hermano’ no podían entrar personas conocidas. Pero a él lo llaman para eso, para ser el alma de la fiesta, para jugar a ser el picarón, el jote. Él acepta, hace su trabajo y aquí estoy yo deseándole lo mejor y respetando su decisión. Le deseo que la rompa y que haga todo lo que tiene que hacer”.

“El pololeo fue lindo y es una de las relaciones más importantes que he tenido. La gente de Instagram me escribe todo, jajajá. No me mandan videos, pero me cuentan todo, opinan y me preguntan si estamos juntos o no”, añadió la periodista de 34 años.

Sobre la relación que mantiene Ramírez al interior del encierro, señaló que “Constanza es una conocida de él, yo la alcancé a saludar un par de veces en fiestas, en ese tipo de ambientes, y creo que ella me mandó saludos. Yo trabajé en televisión, hice de todo y sé cómo es el cuento. Sé que todos los personajes juegan un rol y el de Sebastián es súper conocido, evidente, obvio. Él va al ataque, al choque y yo entiendo cómo funciona la televisión por dentro. La verdad, para mí no es un drama enterarme de lo que él hace en el encierro”.

“Esto se mezcla mucho con mi manera de ser. Como mujer, yo soy muy open mind, muy comprensiva, no soy tan cuática, y eso mezclado con lo que sé de televisión, perfecto. Yo comprendo la pega de Sebastián, lo conocí así y lo acepto así. Ahora, yo nunca he visto un reality. Nunca vi en acción al Seba, jajajá. Trabajaba en televisión y era absurdo que llegara a mi casa a ver tele”, concluyó Camila Campos en conversación con el medio mencionado anteriormente, aclarando cualquier duda sobre su actual relación con el polémico chico reality.

PURANOTICIA