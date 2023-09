Camila Arismendi es la nueva confirmada de “Tierra Brava”

Canal 13 se encuentra preparando los últimos detalles de su nuevo reality “Tierra Brava”, el que contará con la conducción de Sergio Lagos y Karla Constant, además de 16 participantes.

Ahora, un nuevo nombre se unió a los ya confirmados, se trata de la cantante Camila Arismendi, ganadora del estelar de Mega “Yo Soy”, donde interpretó a la fallecida cantante nacional Cecilia "La Incomparable".

“Nunca me habían ofrecido un reality, y estoy muy feliz. Es la oportunidad más grande que he tenido, me cayó del cielo. Todas las noches yo prendía un incienso pidiendo que me llamaran a un programa. Nunca me han conocido como Camila, y voy a aprovecharlo al máximo, me mostraré tal como soy, sin caretas”, aseguró la recién confirmada.

“Me gustaría tener una carrera en televisión, me encantaría ser como la Karen Paola o la María José Quintanilla. Además, desde chica veo todos los realities y yo siempre decía que quería estar en uno. Mi favorito era La granja, porque era campo y tenía competencias”, añadió sobre su nuevo proyecto televisivo.

De esta forma, Camila Arismendi se une a los ya confirmados Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres, Azzartt Maveth, Uriel (El Futuro Fuera de Órbita), Cami Campos (Camilisima), Miguelito y Shirley Arica, el que será estrenado por las pantallas de Canal 13 el próximo domingo 1 de octubre.

