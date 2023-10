Britney Spears revela que se sometió a un aborto al quedar embarazada de Justin Timberlake

“The woman is me” es el título del libro de memorias de Britney Spears, el que este mes de octubre debutará en Estados Unidos, el cual relata detalles desconocidos de la vida de la princesa del pop.

En un adelanto publicado este martes por la revista People, se entregaron pasares que abordará la cantante estadounidense en su nuevo proyecto, en el que desclasificó un desconocido momento de su vida amorosa.

Lo anterior, ya que la intérprete de éxitos como “Oops!...I Did It Again”, “Baby One More Time”, entre muchos otros reveló que estuvo embarazada de su expareja, el cantante y actor Justin Timberlake, con quien decidió someterse a un aborto.

En el relato, Spears asegura que el ex N’Sync era “el amor de su vida”, sin embargo este habría señalado que “no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”.

“Según el libro, Britney quería tener al bebé de Justin, pero estaba ‘en conflicto’, y después de algunas discusiones difíciles y emotivas, ambos coincidieron en que abortar era la decisión correcta”, expuso por su parte “TMZ”.

Cabe recordar que, la relación entre ambos cantantes se inicio en 1999, la cual se prolongó por tres años.

Además, dentro del adelanto del libro que saldrá a la venta en Estados Unidos este 24 de octubre, Britney Spears relata que dicho aborto la atormentó durante años, precisamente hasta el 2005, año en el que junto a su exesposo Kevin Federline tuvo a su primer hijo, Sean Preston.

PURANOTICIA