Botota se convirtió en la última eliminada de “Tierra Brava”

En un nuevo capítulo de “Tierra Brava” emitido por Canal 13 la noche de este jueves, se vivió un nuevo duelo de eliminación, el que dejó al siguiente eliminado del encierro.

De esta forma, quien le siguió a Camilísima, Azzartt Maveth y Simón de la Costa, fue José Miguel Navarrete, más conocida como la Botota, luego de perder la intensa prueba de eliminación con Valentina Torres, más conocida como la Guarén, quien se convirtió en la gran triunfadora de la jornada.

El reto consistía en trasladar tres tambores, los que debían pasar por debajo de una red, para luego ponerlos verticalmente sobre una plataforma, para luego subir un túnel, abrir cinco cofres que tenían en su interior unas argollas, las que iban en cada barril, al completar el circuito en tres ocaciones, podían alzar la antorcha, coronándose como la gran ganadora.

“Acá la más débil, señores. Uno se puede ver chiquitita, la tierna, la que no hace nada… pero siempre puede ser el monstruo. Nunca me he sentido débil y qué bueno que aquí pude demostrarlo”, celebró la Guarén al asegurarse una semana más dentro del reality de Canal 13.

“Pensé que me iba a ir la primera semana porque yo no soy de hacer ejercicio ni nada, pero me di cuenta de que puedo hacer hartas cosas. Me voy contento de esta experiencia, me quedan siempre en el corazón esas tremendas personas, fue una estadía maravillosa (…) Me voy con un poco de pena porque quería seguir haciéndolos reír. Pamela, eres una inspiración, te quiero, siempre te voy a esperar con los brazos abiertos”, expuso por su parte la Botota, quien concluyó asegurando que “aquí me limpié sin celular ni nada. Fue como un retiro espiritual para mí. Este soy yo, José Miguel, y a darlo todo siempre”.

