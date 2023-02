Botota Fox denuncia que fue víctima de violencia en circo de Viña del Mar: “No merezco que me peguen”

El actor y comediante José Miguel Navarrete, más conocido por su nombre artístico Botota Fox, realizó una denuncia a través de sus redes sociales, donde acusó que fue víctima de violencia en una de sus últimas presentaciones en Viña del Mar.

La transformista aseguró que no volverá al mundo circense, donde presentaba su show de “La Botota y sus amigas”. “Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga”, comenzó señalando en una nueva publicación de su cuenta personal de Instagram.

“Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento”, añadió.

“Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Pero al circo no vuelvo, créanme”, concluyó en la enigmática publicación, donde recibió el apoyo de sus seguidores.

