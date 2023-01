Bombo Fica triunfa sobre el escenario de “El Patagual” y se convierte en lo más visto del Festival del Huaso de Olmué 2023

Este domingo fue la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2023, donde fue el turno en el humor del comediante nacional Bombo Fica, quien logró triunfar sobre el escenario de “El Patagual”, consiguiendo marcar el peak de sintonía del certamen veraniego.

“Estuvo maravilloso, creo que le hace muy bien a la gente reír, me voy feliz. La noche es larga, vienen otros artistas. Que bueno que a la gente le guste y se entretenga con mi trabajo”, comentó el humorista luego de presentar su espectáculo, el cual aseguró que “lo disfruté, me di el gusto de tener varios amigos, me gusta compartirlo con la gente que yo quiero”.

“Que la gente sepa, que el trabajo no es un de uno, sino que de varios”, complementó Daniel Fica, nombre real del artista, sobre su performance, donde añadió que “este país necesita mucho reír, distraerse, el cariño, el afecto y espero haber estado a la altura del cariño que me entregaron”.

Cabe destacara que, Bombo Fica se convirtió en el líder de sintonía de todo el Festival del Huaso de Olmué 2023, logrando alcanzar los 25 puntos de rating para TVN.

PURANOTICIA