Billie Eilish lanza especial canción para la película “Barbie”

Esta jornada, la cantante estadounidense Billie Eilish, estrenó su nueva canción “What Was I Made For?”, tema que compuso para la banda sonora de “Barbie”, película dirigida por Greta Gerwig, que se posiciona como una de las cintas más esperadas de este 2023.

“En enero Greta me mostró a mí y a Finneas (su hermano) un puñado de escenas sin terminar de la película; no teníamos idea de qué esperar”, expuso la artista en sus redes sociales para introducir su nuevo single.

“Estábamos tan profundamente conmovidos que al día siguiente estábamos escribiendo y no podíamos mantenernos callados jajaja”, añadió Billie, continuando con su relato revelando que “y terminé escribiendo casi toda la canción esa noche. Para ser honesta, todo esto parecía ocurrir en un momento en el que realmente lo necesitaba. Estoy muy agradecida por eso”.

“Este vídeo me hace llorar… Significa mucho para mí y espero que signifique tanto también para ustedes. No tengo mucho más que decir aparte de eso, creo que hablará por sí mismo. Disfruten”, concluyó la cantante para darle la bienvenida a su nueva canción “What Was I Made For?”.

