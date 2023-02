Beyoncé arrasó en los Grammys 2023: Se convirtió en la cantante con más premios en la historia

La noche del domingo, se celebró la 65° edición de los Premios Grammy, en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, los que buscan reconocer lo mejor de la industria musical del año.

La versión de este 2023 estuvo marcada por icónicos momentos, siendo una mujer quien se robó todas las miradas en la prestigiosa ceremonia, al lograr batir un récord en la historia de los Grammys.

Lo anterior, ya que Beyonce, quien se encontraba nominada en cuatro categorías por su último álbum de estudio “Renaissance”, se convirtió en la cantante que más Premios Grammy ha ganado desde que estos existen.

La intérprete se encontraba nominada en cuatro categorías: “Mejor grabación de música electrónica de baile”, por “Break My Soul”, “Mejor interpretación de R&B tradicional” por “Plastic Off the Sofa”, “Mejor canción R&B” por “Cuff It”, “Mejor Álbum de Baile y Electrónica” por “Renaissance”, triunfando en todas ellas, haciendo historia al haber alcanzado los 32 gramófonos, siendo ovacionada de pie ante el público asistente.

“Gracias, intento no angustiarme demasiado, quiero recibir esta noche, quiero agradecerle a Dios, también a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu. A mis padres, mi padre, mi madre, por amarme y empujarme, a mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando. A la comunidad queer por su amor y por abrazar este género”, expuso Beyonce sobre el escenario.

