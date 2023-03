Beto Cuevas hizo una impactante revelación en «The Voice»: pudo haber muerto en accidente aéreo

Beto Cuevas hizo una impactante revelación durante la última emisión de «The Voice Chile».

El destacado artista nacional declaró que pudo haber muerto en el accidente aéreo que le quitó la vida a la cantante mexicana Jenni Rivera.

La excoach de «La Voz México» falleció en un accidente en la sierra de Iturbide, en al norte del paíz azteca en 2012.

Esta declaración de Beto se produjo cuando Francisca Valenzuela le preguntó al vocalista de La Ley por su experiencia en el show mexicano, donde fue coach.

"Habían voces buenas, ganó la finalista de Jenni Rivera", recordó Cuevas, agregando que con la fallecida cantante fueron "bien amigos".

"Tuvo un show en Monterrey y de hecho me invitó a que fuera con ella a cantar una canción en ese show, y yo lamentablemente no podía, bueno, lamentablemente...y no fui, y si hubiese ido...".

José Luis ‘Puma’ Rodríguez le dijo a Beto, "tienes un ángel de la guarda”, a lo que él respondió que “tengo un samurai que me protege”.

