Berta Lasala lanzó firme defensa a Daniel Alcaíno por su baja en Viña 2023: “Ellos se lo perdieron”

Luego de la baja del comediante Yerko Puchento, personaje del actor Daniel Alcaíno, de la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, ahora fue su exesposa, la actriz Berta Lasala, quien realizó una férrea defensa en su favor.

A través de las pantallas del programa “Milf” de TV+, del cual es panelista, la intérprete aseguró que “ellos se lo perdieron, por mal organizados y ordinarios”.

“Lo invitan a una fiesta con gente de su edad, y después lo mandan a una con cabros chicos. Su humor no se iba a entender, lo comprendo absolutamente”, añadió Lasala.

Lo anterior, ya que cabe recordar que, el comediante había sido programado para la noche donde la banda mexicana Maná abría el espectaculo, quienes debieron bajarse del certamen viñamarino por problemas de salud de su vocalista.

Bajo este contexto, Lasala insistió en que Daniel era un gran comediante, “y se lo perdieron”. “¿Qué se creen? Él es muy bueno y la va a ir regio siempre”, añadió.

“Decir que una persona se acobarda, es más cobarde, porque Daniel es un actor que ha demostrado con creces que no se acobarda. A él no le duele, pero a mí me pica”, concluyó.

PURANOTICIA