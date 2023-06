Benjamín Vicuña y la dolorosa muerte de Blanca: “Ya perdoné a Dios”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “De Tú a Tú”, donde su conductor Martín Cárcamo visitó al actor nacional Benjamín Vicuña en su residencia en Buenos Aires, Argentina.

En la íntima conversación, el chileno recordó el momento más difícil de su vida: la muerte de su pequeña hija Blanca a los 6 años el 15 de mayo del 2006, luego de luchar por días contra una extraña infección producida por una bacteria.

“La vida me llevó a estar acá por un compromiso con mis hijos, porque tengo mi residencia afectiva en Chile, que es mi origen y dónde está mi gente, pero acá están mis hijos. Por esa contradicción decido estar acá”, comenzó relatando el intérprete acerca del motivo que lo lleva a vivir al otro lado de la cordillera, hogar donde ocasionalmente lo acompañan sus cinco hijos: Bautista, de 15 años; Beltrán, de 10; Benicio, de 8; Magnolia, de 4; y Amancio, de 2. “Para mí es súper funcional porque estoy muy cerca del teatro y estoy a dos cuadras de donde estudian los niños”, añadió.

Sobre la muerte de Blanca, Benjamín aseguró que “me parece que yo ya perdoné a Dios. Fue un momento de mucha rebeldía, bronca y rabia, porque me destruyó. Fue algo que te quema, el sufrimiento más grande que uno puede tener”.

“Me pasó estar con los más grandes y cuando no puedo más, no puedo más, y me vieron en el piso. Y eso creo que me da cierta empatía, de que el papá no es un superhéroe. Es un tipo que también se puede quebrar y que sufre. Lo empecé a verbalizar a través del tiempo, cada cosa tiene su lugar y tiempo... ahora puedo hablar un poco más de eso”, confesó Vicuña.

