Benjamín Vicuña presentó la portada del libro que escribió dedicado a su fallecida hija Blanca

Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales para revelar la portada del libro que escribió en memoria de su fallecida hija Blanca.

«Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido» se llama la obra que se publicará en Chile y Argentina.

La niña que nació fruto de la relación entre el actor nacional y Carolina "Pampita" Ardohain, falleció el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía 6 años de edad.

“Aquí les presento mi libro”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Luego agregó que “espero que este relato pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas“.

Cabe recordar que días atrás, Vicuña comentó al programa argentino «Implacables» que “ya se lanza el libro: el 2 o 3 de mayo en Chile y acá el 4 o 5, así que ya prontito van a tener noticias”.

“El proyecto nació desde la necesidad de poder transitar un proceso que se ha extendido durante 10 años. De poder compartirlo, poder vivirlo con muchas personas que me han acompañado. Es algo muy bonito”, agregó.

"Benja" explicó que “este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”.

“Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, complementó.

El actor indicó que “en estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien”.

El intérprete cerró diciendo que “quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla“.

