Benjamín Lagos denuncia acoso en redes sociales desde que dejó “Gran Hermano”:  “He pensado que soy lo más nefasto”

Una angustiante situación se encuentra atravesando el primer eliminado de “Gran Hermano”, Benjamín Lagos, ya que según relató en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, estaría sufriendo acoso en redes sociales desde su salida del reality de Chilevisión.

En un video difundido por twitter, se puede ver al ex chico reality que no logra contener las lágrimas al relatar lo que se encuentra viviendo.

“La hueá ha sido demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Ver lo enferma que puede estar la sociedad. No sé, se me fue en gran parte la esperanza en mí, de tanto que me repitieron que soy un chanta culi..., me lo terminé creyendo. Estoy con un Síndrome del impostor mal”, comenzado relatando el joven de 22 años.

“Estos últimos días he pensado, en verdad, que soy lo más nefasto de la puta sociedad por tratar de ayudar y no vivir todas las realidades y solo la que me tocó”, añadió.

Además, Lagos expuso un antecedente sobre el reality de Chilevisión, asegurando que “no hay we… que haya salido de esa casa, y que no se lo estén haciendo concha”, refiriéndose a los eliminados de “Gran Hermano”.

En esta línea, Lagos desclasificó que “he estado pensando lo basura que puede ser esa mierda. Voy a frenar un poco en redes. No sé cuanto tiempo, no lo tengo claro”, afirmando que “por temas de querer trabajar en mi persona, voy a darle una pausa a las redes”.

Cabe recordar que, Benjamín fue el primer eliminado del reality de Chilevisión "Gran Hermano”, abandonado el pasado 26 de junio la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina, donde el influencer recibió duras críticas luego al mantener una discusión sobre privilegios con Rubén Gutiérrez.

