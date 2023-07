Benjamín Lagos alza la voz al ser calificado como “cuico”: “Me dediqué a mostrarme tal como soy”

Luego de convertirse en el primer eliminado de “Gran Hermano”, Benjamín Lagos decidió alzar la voz y sincerarse respecto al calificativo de “cuico” que le han dado los seguidores del reality de Chilevisión.

Lo anterior, debido a que en una íntima conversación junto a “La Hora TV”, el joven de 22 años aseguró sobre el encierro que “fueron días duros, en los que se pierde la noción del tiempo… yo al menos me dediqué a mostrarme tal como soy, muchos me dicen que la embarré, pero yo no quería ser un personaje, quería entregar un mensaje”.

“Si me siento cuico o no, depende de la definición de cuico, si sentirse cuico es por donde uno nació, definitivamente seré cuico, ahora si sentirse cuico es por las acciones de uno”, expuso el creador de contenido, quien agregó en conversación con el medio mencionado anteriormente que “yo no estoy aferrado a ser un zorrón de decir ‘vamos este finde a la casa de tal’, oye yo no, a mí me gusta estar en la casa encerrado, regalonear con mi mamá, surfear, salir con mi polola y ya está, hacer ejercicio, tomar mate y poco más…”.

“Está perfecto sentir resentimiento, es un trabajo personal de cada uno… si alguien piense que ‘cuiquear’ a la gente es válido, que lo siga haciendo, yo no estoy para juzgar a nadie, si la gente piensa que mi mensaje está menos validado por donde yo nací, está perfecto, que sigan hablando”, concluyó Lagos.

