Belén Soto reveló detalles de su quiebre matrimonial con Branko Bacovich: “no me gusta siempre estar en la zona de confort”

Luego de un año de casados, la actriz Belén Soto reveló el pasado mes de enero que su matrimonio con Branko Bacovich había llegado a su fin, confirmando así el quiebre entre ambos.

Ahora, la intérprete de “Papi Ricky” desclasificó los detalles del término, revelando que los dos querían planes distintos de vida, lo que finalmente terminó con sepultar la relación.

“Yo creo que influyó más en el lado de que por ejemplo Branko no quería tanto irse fuera del país y yo era lo que más me motivaba en la vida. A mí no me gusta siempre estar en la zona de confort”, detalló la también escritora en conversación con Agricultura TV.

Bajo este contexto añadió que “él me conoció así… no pero está perfecto y a Branko lo quiero tal y como es y a él le gusta su zona de confort. Yo soy muy contraria a eso. A mí me gusta la vida nómade, me gusta siempre estar desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado”.

En esta línea, la conductora del espacio le consultó: “¿Y sabías que esto podía pasar? Que era un riesgo y que en el fondo tu matrimonio se podía quebrar”, a lo que Soto aseguró que “no lo sabíamos, yo creo que lo fuimos viendo en el momento. Pero sí, con Branko estamos bacán”.

PURANOTICIA