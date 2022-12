Belén Mora y su estremecedor relato de la pérdida de su embarazo: “El dolor fue terrible”

La noche de este lunes, TVN emitió un nuevo capítulo de su programa de trasnoche “Buenas noches a todos”, donde Eduardo Fuente recibió como invitada a la comediante Belén Mora, quien compartió un íntimo recuerdo, cuando en el peak de la pandemia el año 2020, tuvo la pérdida del embarazo de 11 semanas de gestación.

“Un día fui al baño y boté un poco de sangre. El doctor dijo que es normal, que si se volvía una hemorragia ya es preocupante… y a la hora tuve hemorragia. Perdón lo gráfica, pero no podía salir del baño, era algo muy intenso”, comenzó recordando, donde añadió que “le dije a mi hijo ‘nos vamos a la clínica’ y me pregunta por qué, a lo que le respondo ‘porque parece que perdí el embarazo’. Todo en este tono (calmado)”.

“‘Toto’ estaba verde y yo blanca, tomados de la mano, helados, sin saber cómo reaccionar (…) La doctora me dice ‘sáquese la ropa y póngase esta bata’ y yo le respondo ‘no puedo, estoy botando mucha sangre’. Y ella me replicó ‘no importa, después trapeamos’”, relató, cuando “luego, ella me cuenta ‘efectivamente no hay latido, bueno… perdiste la guagüita, ¿ya?’, con esa rapidez”.

Bajo este contexto, la ex integrante de “Morandé con Compañía” recordó con la frialdad que se lo comunicó la doctora, quien posteriormente llamó a su ginecólogo y le contó de la pérdida de Mora, momento en el que se pusieron a conversar sobre sus planes para Año Nuevo. “Se pusieron a hablar de eso cuando a nosotros se nos murió una ilusión, se nos murió todo en ese minuto”, expresó la actriz.

“El dolor fue terrible. Después parí, porque lo quise botar sola. Fueron cinco días de dolor, contracciones, de ‘Toto’ sujetándome en el baño, de mirar la taza y ver que se va… no sabes el dolor que era tirar la cadena, era como ‘se fue, no existe'”, agregó la humorista, asegurando que esta experiencia los “unió de una manera impresionante como pareja, porque nos dimos cuenta lo mucho que queríamos tener un hijo”.

“No estoy de acuerdo con eso (de ponerle nombre). Ya es suficientemente traumático sufrir una pérdida. Lo que sí, es que estamos convencidos de que era una niña”, concluyó en la conversación.

