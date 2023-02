Belén Mora por polémico tuit a días de presentarse en el escenario de la Quinta Vergara: “No escribí eso”

A pocos días de presentarse sobre el escenario de la Quinta Vergara, en el marco de una nueva versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, un supuesto tuit de la comediante Belén Mora, comenzó a circular a través de las redes sociales.

Situación que quiso aclarar la ex integrante de “Morandé con Compañía” en la conferencia de prensa previa a su show en el certamen viñamarino, donde aseguró que el escrito que ninguneaba al evento era completamente falso.

“Respecto a los tuits, es muy chistoso eso porque quienes me siguen, pueden comprobar que mi manera de escribir es diametralmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos”, expresó Belenaza, añadiendo de forma explicita que “no escribí eso”.

“No me vendí por plata. Cobré lo que valgo por mi trabajo, pero no me pagaron 70 ni 100 millones”, enfatizó.

“Si me hubiesen pagado 70 millones, estoy en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas. Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera”, aseguró.

“Me causa mucha curiosidad, porque nunca hablo de política. Tengo opiniones, pero en mi stand up no hablo de política. Lo que pasa es que tengo opinión”, aclaró Mora sobre lo que será su presentación, la que tendrá lugar este martes 21 de febrero, junto al mexicano Alejandro Fernández y la banda nacional Los Jaivas.

“Estoy preparando la rutina que voy a mostrar mañana hace cuatro años. Hemos probado esta rutina en todo tipo de público, no voy a cambiar ninguna coma”, concluyó.

