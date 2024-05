"Bebé reno": la mujer que inspiró el personaje de la popular serie demandará a Netflix y a su creador

"La presentaron como una historia real y no lo es", dijo Harvey en la entrevista. "Él miente y ellos mienten".

Stuart Heritage, periodista del diario británico The Guardian, dijo que la entrevista de Morgan "apestaba a explotación sucia", y Ryan Coogan escribió en The Independent que "no se puede esperar de él que sea sensible, más de lo que se puede esperar de un pez que trepe a un árbol".