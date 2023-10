Bambino vivió fuerte cruce con Sebastián en su regreso a “Gran Hermano”

La noche de este jueves “Gran Hermano” emitió lo que era un secreto a voces: la renuncia de la comunicadora Catalina Salazar, más conocida como iCata, motivo por el que en su reemplazo ingresó un anterior participante del reality de Chilevisión.

Se trata de Fernando “Bambino” Altamirano, quien obtuvo la votación más alta entre los que no ingresaron en el pasado repechaje anterior que vivió el espacio de telerrealidad, de quien se mostró su ingreso al encierro en Buenos Aires, Argentina, en vivo.

En su llegada, el recién ingresado no tuvo la mejor bienvenida por parte de Ramírez, con quien se cruzó en una tensa discusión. “¿Dónde está la pieza del Seba? Ese hueon (sic) no se baña mucho, entonces no quiero estar en la misma pieza”, lanzó “Bambino”, lo que bastó para desatar la furia de Sebastián.

“¿Oye Fernando, estudiaste bien el libreto? ¿Para la semana supongo? Así te quiero ver acá, con esa personalidad una semana (…) porque te vas a ir cascando al tiro”, le expuso el ex chico reality, a lo que “Bambino” le contestó: “Pagamos afuera”.

“Qué vas a pagar si no tienes dónde caerte muerto. Te estoy dando pega todas las semanas, todas las semanas el 20%. No existes”, le contestó Sebastián a los gritos, añadiendo que “nadie te pesca afuera, hueón. Nadie te quiere, si sabes que nadie te quiere. Mírame a los ojos cuando te hablo”, momento en que debieron intervenir sus compañeros, mientras que Chilevisión optó por dejar de transmitir la discusión.

