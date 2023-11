Bambino se convirtió en el nuevo eliminado y debió despedirse para siempre de “Gran Hermano”

La noche de este domingo, un nuevo proceso de eliminación se vivió al interior de “Gran Hermano”, donde fue el público en sus casas quienes nuevamente debieron elegir al próximo jugador en abandonar para siempre el reality de Chilevisión.

En esta ocasión, eran Scarlette Gálvez, Viviana Acevedo y Fernando “Bambino” Altamirano quienes integraban la “Placa de Eliminación”, donde fue “Eskarcita” la primera en ser clavada por la votación popular.

Lo anterior dejó en peligro a la joven profesora de educación física y a Bambino, quienes debieron enfrentarse pese a mantener una amistad dentro y fuera del encierro.

De esta forma, con el 78,47% de los votos del público, fue Fernando Altamirano, quien se convirtió en el nuevo eliminado del reality de Chilevisión, debiendo abandonar para siempre la casa estudio ubicada en Buenos Aires, Argentina.

“Para serte sincero no me siento triste, me siento súper feliz porque la verdad este reingreso no me lo esperaba”, comenzó señalando, añadiendo que “me esperaba reingresar en un repechaje, pero no ahora, y cayó de cielo y sinceramente estas semanas que estuve acá, que fueron tres casi, lo pasé súper bien. Fui súper feliz. Me voy con el corazón llenito, en buena con todos”.

“Acá hice amistades muy importantes, que siguieron afuera, pude abrir mi corazón, a personas que quizás no se los abrí la primera vez y también ellas a mí y me voy en paz con todos”, concluyó Bambino, despidiéndose para siempre de sus compañeros de “Gran Hermano”.

PURANOTICIA