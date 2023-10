Azzartt y 'Guarén' protagonizan fuerte cara a cara en “Tierra Brava”: “Tu compañerismo me lo paso por cualquier lado”

En el más reciente cara a cara de “Tierra Brava”, se vivió un intenso momento, el que tuvo a Azzartt Maveth y Valentina Torres “La Guarén” como protagonistas.

Todo comenzó cuando la amiga de Fran Maira de “Gran Hermano”, nominó a la denominada “tía de la micro” para que fuera una de las opciones para abandonar el reality de Canal 13.

“Yo creo que sí te esperabas este voto”, le lanzó Torres, a lo que Maveth respondió escuetamente: “No”.

“Nuestra relación es como de amor y odio. Sé que estos días nos hemos llevado bien, pero en algún minuto me voy a sentir afectada por tu forma de responder, y no me gusta sentir que tengo una conexión así”, comenzó relatando Guarén, a lo que Azzartt le contestó: “Creo que es absurdo tu voto”.

“Siempre hablamos, en la nominación anterior, que era el equipo primero. Creo que estás pecando de ingenua, te estás dejando llevar…”, añadió, asegurando que “tu compañerismo me lo paso por cualquier lado, ya no creo en ti, la verdad. Te apoyé en tu peor momento, y pensé que esta vez lo iba a sentir de tu parte”.

Ante su respuesta, Valentina volvió a reiterar que “nuestra relación no va a funcionar. Mi voto es genuino, no es de ingenua. Nadie me obligó a hacerlo”.

“Absurda, totalmente. Tú y tu voto”, concluyó Azzartt, evidentemente molesta con la nominación, ya que deberá medirse ante Pamela Díaz y Simón de la Costa.

PURANOTICIA