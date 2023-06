Aylén Milla se sometió a cirugía clave en la lucha contra cáncer de mama

La modelo argentina Aylén Milla, vivió la jornada de este martes un momento crucial en medio de la lucha que mantiene para vencer el cáncer de mama.

Lo anterior, debido a que la ex chica reality se realizó una compleja operación, luego de completar su tratamiento de 13 quimioterapias, la que explicó en detalle en sus redes sociales.

“Me hicieron una marcación en la mama, me dolió mucho para ser sincera. Yo venía a hacerme la marcación y me encuentro con que me pusieron unos alambres. Fue lo más feo del tratamiento, de estos meses, creo que la parte que más sufrí fue la marcación”, comenzó relatando a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram.

“Lo de la mama salió todo bien, el cirujano que me operó un amor, fue un 10, uno siente cuando la mano fue buena, estoy optima, así que todo bien, lo único doloroso fue lo de la marcación, el resto está todo bien”, añadió.

Posteriormente, la ex participante de “Amor a Prueba” aclaró que se sometió a una “mastectomía parcial”, además de quitar el ganglio centinela.

