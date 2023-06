Aylén Milla entregó detalles de cómo la quimioterapia ha afectado su cuerpo: “Más fuertes, me pegaron”

La ex chica reality Aylén Milla, reveló hace algunas semanas que se encuentra atravesando un complejo momento personal, luego de haber sido diagnosticada recientemente con cáncer de mama.

Por este motivo, la también modelo se encuentra asistiendo a quimioterapias, situación a la cual se quiso referir recientemente a través de sus redes sociales, donde realizó una especie de actualización de su estado de salud.

En el formato historias de su cuenta personal de Instagram, Milla desclasificó que había estado desaparecida de la plataforma debido a los efectos del tratamiento en su cuerpo.

“Me estoy poniendo muy poco makeup (maquillaje), porque tengo la piel super irritada. Tuve una semana en donde estuve un poco escondida, un poquito guardada porque tenía los efectos más fuertes, que me pegaron, se me hincharon las piernas, me dolían para caminar, hasta que pasaron”, compartió.

“Honestamente me duraron dos días y empezaron a aliviar. El médico me dio las pastillas y ya estamos, así que estamos bien y estaremos mejor”, explicó, añadiendo además que “esta semana, por ahí, es un poquito dura porque estoy esperando resultados, hay que hacerse estudios, un par de cositas, pero ese es mi update”.

